Hoofdbibliotheek krijgt opknapbeurt van 450.000 euro: “Op nieuwe bib nog tien jaar wachten” Peter Lanssens

18 juni 2020

12u29 7 Kortrijk De stad Kortrijk maakt 450.000 euro vrij om de hoofdbib in de Leiestraat op te knappen. “Dat is een must. Want het zal sowieso nog zo’n tien jaar wachten zijn de op komst van een nieuwe bibliotheek op de tip van het Buda-eiland”, vertelt schepen van Bibliotheken Axel Ronse (N-VA).

Het stadsbestuur wil een culturele trekpleister op de tip van het Buda-eiland met daarin een nieuwe bibliotheek van de toekomst, een School of Arts en een cultureel congrescentrum. Ook om de kandidatuur van Kortrijk, om in 2030 de Culturele Hoofdstad van Europa te worden, kracht bij te zetten. Het dossier zit nog in een beginstadium. “De bedoeling is om tegen het einde van deze legislatuur (eind 2024, red.) een ontwerp te hebben”, vertelt schepen Axel Ronse. “Daarna zal het zeker nog tot 2028 of uiterlijk 2030 wachten zijn tot de nieuwe bibliotheek de deuren kan openen op de tip van het Buda-eiland.” Het gaat over de tip van het Buda-eiland waar zich nu nog de campus Onze-Lieve-Vrouw van het ziekenhuis AZ Groeninge bevindt.

Nog tien jaar wachten dus, wat betekent dat je in afwachting de uitstraling van de huidige hoofdbibliotheek moet bewaken, zodat het er de komende jaren aantrekkelijk blijft voor de vele gebruikers en bezoekers. Zo heeft de benedenverdieping Muziek en Jeugd dringend een nieuwe dynamiek nodig. Tijdens het schepencollege van 8 juni is beslist om de opdracht voor een opknapbeurt toe te wijzen aan Freestone Advisory uit Wemmel.

Nieuwe look & feel

Het gespecialiseerde adviesbureau zal een ontwerp maken. De nadruk in de afdeling Muziek en Jeugd op de benedenverdieping ligt op het meer interactief maken. Verder wordt er ook een experimenteerplek ingericht door een deel van de achterliggende berging in te palmen, een nieuwe look & feel gecreëerd met aangepast meubilair en een nieuwe vloerbedekking en wordt het aanbod muziek en geluid herschikt.

Spreek gerust van een facelift van de huidige hoofdbibliotheek, want met een budget van 450.000 euro kan je mooie zaken doen. We gaan grondig investeren en experimenteren in de huidige bib. Schepen Axel Ronse

Het team van de bibliotheek heeft nog meer verwachtingen. Zo moet het sanitair worden opgefrist, de balie op het gelijkvloers worden aangepast, moeten er ruimtes aangeboden worden voor het verenigingsleven in het stadscentrum, en moet de toegankelijkheid van de bib buiten de openingsuren verbeterd worden.

“Wat er concreet zal gebeuren en op welke manier, wordt uitgewerkt in samenspraak met Freestone Advisory”, zegt schepen Axel Ronse. “Maar we schakelen snel. De bedoeling is om de werken tegen eind 2021 klaar te hebben. Spreek gerust van een facelift van de huidige hoofdbibliotheek, want met een budget van 450.000 euro kan je mooie zaken doen. We gaan grondig investeren en experimenteren in de huidige bib.”