Homejacker sterft bij achtervolging in Kortrijk, daders dreigden tenen van bewoonster af te knippen LSI

04 oktober 2020

14u25

Bron: Eigen berichtgeving 434 Kortrijk In Kortrijk is zondag kort na de middag een 41-jarige Franse overvaller gestorven bij een spectaculair verkeersongeval. Samen met twee kompanen was hij op de vlucht na een homejacking in Kuurne, waarbij de 60-jarige bewoonster vastgebonden en urenlang gefolterd werd.

Drie daders drongen zondag binnen in een woning naast een garage in de Harelbeeksestraat in Kuurne. Ze waren gemaskerd met bivakmutsen, gewapend met een koevoet en schuwden geen geweld. Ze bedreigden en knevelden de bewoonster.

Kluis met 50.000 euro

Volgens het parket eisten ze dat de vrouw een kluis zou openen. Toen ze dat weigerde, werd ze vastgebonden en drie uur lang gefolterd en bedreigd. De vrouw kreeg daarbij verscheidene slagen en er werd gedreigd met een kniptang haar tenen af te knippen. Uiteindelijk haalden de daders de kluis met 50.000 euro zelf uit de muur en gingen ze met een Peugeot met Franse nummerplaat op de vlucht. Ze namen ook de juwelen van de vrouw mee. Op de stoep lieten ze tijdens hun vlucht wel nog een hoopje wisselgeld achter, afkomstig uit een geldpot die ze bij de overval hadden meegenomen.

Al snel kreeg een alerte politiepatrouille het vluchtende Franse voertuig in de gaten. Er volgde een achtervolging van ruim 2 kilometer via het centrum van Kuurne. Op de Kortrijkse ring R8 - aan het kruispunt ‘Den Hert’ met de Gentsesteenweg - knalde de vluchtende Peugeot aan de rode verkeerslichten op twee andere stilstaande wagens: een Peugeot 508 en Audi. Na de klap kantelde de vluchtwagen op zijn dak.

Twee inzittenden van 22 en 26 jaar konden meteen gevat en opgepakt worden. Ze kregen eerst verzorging voor hun lichte verwondingen en werden daarna aangehouden voor diefstal met geweld en foltering. De 41-jarige man achter het stuur stierf ter plaatse. Alle drie zijn ze uit Noord-Frankrijk afkomstig.

Waarom woning in Harelbeeksestraat?

De plaats van het ongeval en een deel van de Kortrijkse ring bleven urenlang voor alle verkeer afgesloten. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar zowel de overval als het ongeval. Een verkeersdeskundige onderzocht in opdracht van het Kortrijkse parket het ongeval, de politie de plaats delict van de overval.

Waarom de daders precies de woning langs de Harelbeeksestraat viseerden, is nog onduidelijk. Het lijkt er wel op dat ze vooraf wisten dat daar een kluis met cash geld aanwezig was.