Homans weigert op herdenking Guldensporenslag ludieke ‘vod in Belgische driekleur’ in ontvangst te nemen

10 juli 2019

In de schaduw van het Groeninge Monument in Kortrijk wordt vandaag de Vlaamse feestdag gevierd. Naast animatie en muziek was er ook een officiële plechtigheid met toespraken. Eregast was minister-president Liesbeth Homans, die het in haar woordje onder meer opnam voor een hervorming van de staatsstructuur, ‘zodat Vlaanderen zelf alle hefbomen in handen heeft om haar toekomst vorm te geven’.

Na de plechtigheid kreeg Homans van Jong N-VA een vod in de Belgische driekleur, een knipoog naar haar veelbesproken uitspraak waarbij ze de Belgische vlag een vod noemde. Een grapje, zo zei ze daarover achteraf.

De jongeren wilden met de ludieke attentie hun mening kracht bij zetten. “België is zoals dweilen met de kraan open. Recent werden nog cijfers gepubliceerd waaruit bleek dat jaarlijks maar liefst 6,4 miljard euro van het Vlaamse belastinggeld naar Wallonië gaat”, zo zei Giovanny Saelens, voorzitter van Jong-N-VA 1302.

Toen Homans echter hoorde wat er in het zakje zat dat haar geschonken zou worden, weigerde ze het in ontvangst te nemen. Ze nam het geschenk wel met zich mee, maar zorgde er dus voor dat ze niet op beeld vastgelegd werd met het ding.

