Hogeschool West-Vlaanderen laat terrein van recyclagepark tot parking omvormen Peter Lanssens

30 augustus 2020

11u49 2 Kortrijk Het recyclagepark in de Graaf Karel de Goedelaan sluit zoals bekend de deuren. Het recyclagepark in de Graaf Karel de Goedelaan sluit zoals bekend de deuren. De Kortrijkzanen kunnen vanaf september naar het recyclagpark langs de N43 in Harelbeke, dat fors uitgebreid is . De hogeschool West-Vlaanderen (Howest) is er als de kippen bij om het terrein op het einde van de Karel de Goedelaan te kopen, om er een extra parking in te richten voor studenten en medewerkers.

Howest koopt het terrein van bijna 10.000 vierkante meter op het einde van de Graaf Karel de Goedelaan voor de prijs van 1,67 miljoen euro. “Het gaat over een principiële beslissing, die in het schepencollege van 13 juli kwam”, zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester). “Het dossier moet nu nog naar de gemeenteraad van Kortrijk”, aldus Wout Maddens. Het fiets- en wandelpad tussen de Karel de Goedelaan en het ecologische Nelson Mandelapark aan de Leie, dat langs het terrein van het recyclagepark loopt, blijft.

De komst van een extra parking op het terrein, in de aanloop naar een mogelijke bebouwing, is een must voor de hogeschool West-Vlaanderen, nu op de hoek van de Graaf Karel de Goedelaan en de Sint-Martens-Latemlaan straks met de start van het nieuwe academiejaar de nieuwe hogeschoolcampus The Penta wordt geopend. De nieuwe parking op het eind van de Karel de Goedelaan kan mogelijk tegen de lente van 2021 al openen. Studenten kunnen nu al parkeren in de voormalige loodsen van houthandel Lagae, ook in de Graaf Karel de Goedelaan.