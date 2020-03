Hogeschool Howest sluit vijf weken, ook Vives tijdelijk dicht Peter Lanssens

12 maart 2020

16u54 110 Kortrijk De hogeschool West-Vlaanderen (Howest) sluit vijf weken de deuren in Kortrijk, vanaf vrijdag 13 maart tot en met zondag 19 april. “We zetten alles op online onderwijs. De lessen worden dus niet opgeschort. De studenten gaan die thuis volgen, wat een serieuze test voor onze werking is”, zegt algemeen Howest-directeur Lode De Geyter. Ook Vives gaat tijdelijk dicht, om de verspreiding van corona tegen te gaan.

Alle onderwijsactiviteiten van Vives op Hoog Kortrijk worden met uitzondering van labs en bepaalde praktijklessen tot en met dinsdag 17 maart stilgelegd, om ook daar afstandslessen voor te bereiden. Bibliotheken en restaurants van Vives blijven open. In de restaurants kan je niet contant betalen. Alle evenementen en excursies in binnen- en buitenland en alle buitenlandse stages worden tot en met de paasvakantie geschrapt. Stages en werkplekleren blijven doorgaan, voor zover het bedrijf of de organisatie waar studenten stage lopen of werken, dit toelaat. Examens vinden plaats zoals gepland. Bij examens en ontmoetingen zit iedereen op minstens één meter van elkaar.