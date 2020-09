Hogeschool Howest ontwerpt eigen contacttracing voor studenten en medewerkers Peter Lanssens

17 september 2020

13u41 0 Kortrijk De hogeschool West-Vlaanderen start het academiejaar zoals bekend in code geel om het onderwijs zo contactrijk mogelijk te maken. Om alle activiteiten met respect voor de door de regering opgelegde Covid-19-maatregelen te laten verlopen, ontwierp de IT-dienst van Howest een eigen contacttracingsysteem. Op die manier kunnen alle studenten en medewerkers veilig op om het even welke campus van de hogeschool aanwezig zijn.

Naast de voorziene maatregelen zoals afstand houden, handen wassen en mondmaskers, kan elke student en medewerker zich bij het begin van een lesuur, activiteit of lunch met één klik registreren via een QR-code, die aangebracht is op de tafel in de ruimte waar hij of zij zich bevindt. Het lezen van de QR-code kan met een smartphone. Registratie kan ook via een computer, met de link onder de QR-code. Ook bezoekers kunnen zich registreren. Het systeem werkt op elke campus van Howest.

Ons systeem laat toe, indien nodig, heel gericht een beperkt aantal studenten of medewerkers in quarantaine te plaatsen en niet de volledige opleiding. algemeen directeur Lode De Geyter

“Als iemand positief test op Covid-19, kan onze preventie-adviseur gericht opzoeken welke personen nauw contact hadden met de besmette persoon”, zegt algemeen directeur Lode De Geyter. “Deze contactgegevens worden door de preventie-adviseur met respect voor de privacy aan de arbeidsgeneesheer van de Groep IDEWE overgemaakt. Die staat in voor de contacttracing binnen Howest. Ons systeem laat toe, indien nodig, heel gericht een beperkt aantal studenten of medewerkers in quarantaine te plaatsen en niet de volledige opleiding.”

“Het systeem is doordacht en effectief. Elke ruimte op elke campus - zowel voor onderwijs, ontspanning of voor catering - is in verschillende zones opgedeeld. Alle tafels binnen een zone horen bij één tafelgroep. De tafels van een tafelgroep krijgen allemaal dezelfde unieke QR-code. Bij elke scan weten we dus over welk tafelgroep het gaat. Als we ook het tijdstip van de scan weten, dan weten we perfect wie er nog tijdens dat lesuur of die (lunch)pauze, in diezelfde tafelgroep zat”, licht Kevin De Coninck toe, die het systeem mee ontwikkelde.

Respect voor de privacy

Bij elke registratie worden enkel gegevens die nodig zijn voor een vlotte opsporing bijgehouden: naam, telefoonnummer en/of mailadres, het tijdstip, de tafelgroep en de ruimte. De gegevens worden enkel gebruikt als er contact tracing nodig is en worden slechts beperkte tijd en veilig bewaard, conform de regels van de GDPR.