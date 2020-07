Hoeve De Blauwpoorte laat traiteur De Kiekefretter herleven: “Nog één keer genieten van alle klassiekers” Peter Lanssens

21 juli 2020

10u07 18 Kortrijk Hoeve De Blauwpoorte blijft verrassen. Zaakvoersters Sarah Kemseke en haar mama Tania Huys laten de in Kortrijk gekende traiteur De Kiekefretter herleven in het zomerconcept BLEU van de feestzaal in de Leynvaalsstraat in Heule. BLEU serveert van donderdag 30 juli tot en met maandag 3 augustus de topklassiekers van de in wild en gevogelte gespecialiseerde traiteur.

De Kiekefretter sloot eind juni 2019 definitief de deuren. De kleinhandel vlak bij de Menenpoort bestond 64 jaar en twee generaties. Op zondag een heerlijke kip aan het spit afhalen bij de traiteur, waarbij klanten vaak tot buiten in de rij stonden te wachten, was een gewoonte bij veel Kortrijkzanen.

De Kiekefretter was niet langer te combineren met Hoeve De Blauwpoorte. Maar de crisis inspireert Sarah Kemseke en Tania Huys nu om De Kiekefretter even te laten herleven in BLEU, het zomerconcept van Hoeve De Blauwpoorte met een Fine Food Resto en een Lounge & Bar, door er de klassiekers met topkwaliteit van de traiteur nog eens te serveren. “Om iedereen zo nog één keer te laten genieten van De Kiekefretter”, zeggen moeder en dochter. BLEU serveert van 30 juli tot en met 3 augustus een aangepast menu met onder meer huisbereide pasteien en terrine van foie, aan het spit gebraden zwartpootkip geserveerd met verse frietjes, een zomerse salade en huisbereide sausjes. Reserveren is verplicht. Alle info staat op de website www.bleu-hdb.be.