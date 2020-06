Hoeve De Blauwpoorte gooit roer om: “Nog geen huwelijken, wel zomers restaurant en loungebar Bleu” Peter Lanssens

12 juni 2020

11u46 10 Kortrijk Het zijn geen normale tijden voor Hoeve De Blauwpoorte in Heule. De feestzaal staat sinds maart leeg, door de coronamaatregelen. Zaakvoersters Sarah Kemseke en haar mama Tania Huys gooien het roer nu om. Door vanaf donderdag 25 juni uit te pakken met het zomers restaurant Bleu Fine Food Resto en de Bleu Lounge & Bar. Want stilzitten en afwachten is momenteel geen optie voor moeder en dochter. “En we willen zo een lichtpunt bieden, in deze moeilijke tijden”, vertellen ze.

Hoeve De Blauwpoorte in de Leynvaalsstraat zit in normale omstandigheden nu in een zeer drukke periode, met prachtige huwelijken. Maar de feestzaal bruist helaas niet, in tijden van corona. “Ons hart bloedt”, vertelt Sarah Kemseke. “Deze zaak is onze passie en we vinden het verschrikkelijk voor alle koppeltjes die bij ons hun droomdag moesten beleven.” Met de huidige maatregelen kunnen ze in Hoeve De Blauwpoorte tot en met juli geen huwelijksfeesten organiseren zoals ze het op de toplocatie gewoon zijn. Ze gooien het nu over een andere boeg. Door met Bleu uit te pakken. Dat is een tijdelijk en exclusief concept. Volledig in een romantische sfeer, met oog voor detail op vlak van inrichting en een heerlijk menu zoals de klanten het gewoon zijn. “Op ons domein van 2,5 hectare kan alles in alle veiligheid en conform alle maatregelen verlopen”, zegt Sarah Kemseke.

Bleu Fine Food Resto vindt buiten plaats, onder een nieuwe feesttent naast de vijver. Waar elke week een andere cateraar het beste van zichzelf geeft met een twee- en driegangenmenu. Culinair genot staat er centraal. “Terwijl jij gezellig tafelt, bereidt de cateraar een uniek menu. Dat in lijn met hun concept ligt”, legt Sarah Kemseke uit.

“Verwacht je onder meer aan Bon-Apart, Boxy’s, Deldycke Traiteurs en Van Wonterghem Catering. Picobello zorgt voor bijpassende meubels en tafelbekleding en De Belgique Events helpt organiseren. Je kan in het restaurant een tafel reserveren voor jouw bubbel van twee tot tien personen. Van donderdag tot en met maandag geniet je van een heerlijk diner en op maandag, vrijdag en zondag word je er ook ’s middags bediend, met een sublieme lunch. We raden aan om nu al te reserveren. Want de plaatsen in Bleu Fine Food Resto zijn beperkt.”

Cocktails en tapas

Wat verder, in de boomgaard met zicht op de prachtige omwalling, vind je Bleu Lounge & Bar. “Droom even weg, genietend van een verfijnde cocktail en lekkere tapas van de cateraar van de week. De aanpasbare sets maken zowel een gezellig onderonsje als een groepsgebeuren tot maximum tien personen mogelijk. Bleu Lounge & Bar is open zonder reservatie, van donderdag tot en met maandag vanaf 14 uur en op zondag vanaf 12 uur.”

“Wij zien Bleu als een eerste positieve stap, na zeer moeilijke tijden. Op deze manier kunnen wij opnieuw onze zaak openen, steunen we onze partners, zorgen we voor werkgelegenheid en kunnen mensen genieten van een culinaire ervaring op een unieke locatie. Die normaal niet vrij toegankelijk is voor publiek. Daarnaast zullen wij iedereen uitnodigen, die hun event bij Hoeve De Blauwpoorte moest uitstellen, om samen met een flesje bubbels te klinken op de toekomst. Want, uitstel is zeker geen afstel”, besluit Sarah Kemseke.

Hoe lang zomerconcept Bleu open blijft staat nog niet vast, maar je kan er vanaf donderdag 25 juni zeker zes weken vertoeven. Ze hopen bij Hoeve De Blauwpoorte op een verdere versoepeling van de coronamaatregelen in de loop van de zomer. Om later opnieuw, in alle veiligheid voor de gasten, feesten te laten doorgaan. Meer info is terug te vinden op de website www.bleu-hdb.be of op de Facebook- en Instagram pagina.