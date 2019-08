Hoekgevel residentie Evergreens kampt

met vochtproblemen Peter Lanssens

20 augustus 2019

15u26 1 Kortrijk Opvallend beeld in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, waar een hoekgevel vlak bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk met afbladderende verf kampt. Het betreft een deels zeventiende eeuws pand, heringericht als residentie Evergreens. Er zit vocht in de hoekgevel, die in de nieuwbouw is ingebed. Binnen is er geen schade. “Het vocht zit enkel in de baksteen”, benadrukt architect Patrick Six.

Het pand, waar lang geleden nog een steengrillrestaurant zat, stond 15 jaar leeg. Het was jaren een bouwvallige en vuile hoek. “De hoekgevel werd dan ook jaren aan regen blootgesteld, zowel binnen als buiten”, zegt Patrick Six. “Er zijn ontvochtigers geplaatst. Wat helpt, maar er zit nog altijd vocht in dat nu verder moet uitdrogen. Een vochtmeter meet om de twee à drie maanden de toestand op. Het kan nog een tijdje duren, vooraleer de gevel volledig uitgedroogd is. Pas als dat het geval is, zal de gevel volledig afgewerkt worden. Nu is er enkel tijdelijke verf. Dat die afbladdert, is normaal”, aldus Patrick Six. De stijlvolle residentie Evergreens omvat drie luxeflats. Het beeld van de afbladderende verf werd op de Facebookpagina ‘Je bent van Kortrijk als’ gedeeld. Residentie Evergreens werd goed een jaar geleden voorgesteld. Dat artikel lezen kan door hier te klikken.