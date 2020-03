Hoe houden we de verspreiding van het coronavirus het best tegen? Je leert het nu via een gratis game Joyce Mesdag Peter Lanssens

16 maart 2020

18u47 0 Kortrijk Het Kortrijkse bedrijf Greygin, opgericht door Brecht Kets en Mike Ptacek, pakt uit met een gratis game voor coronapreventie. Het bedrijf ontwikkelt games voor het bedrijfsleven, met onder meer EHBO-opleidingen, maar nu komt er dus ook eentje met info over hoe we de verspreiding van corona best tegengaan.

“Nu meer dan ooit is het belangrijk om sociaal samen te werken om de besmettingspiek onder de zorgcapaciteit te houden”, vertelt het duo. “Verspreiden van correcte informatie is hierbij essentieel en de nood om iedereen correct en tijdig te informeren over dit Coronavirus (COVID-19) is groter dan ooit. Er zijn inderdaad heel wat artikels en brochures in omloop, maar die worden te weinig gelezen of onthouden. Daarom is het belangrijk om communicatie begrijpbaar en vlot te laten verlopen. Dat willen wij realiseren via een game, via Play it Safe! Play it Safe wil hierin zijn steentje bijdragen en de regering en bevolking ondersteunen om correcte informatie op een vlotte manier bij iedereen te krijgen.”

Hoe gaat het in zijn werk? Surf naar www.coronagame.be , geef je voornaam in en druk op PLAY. Bezoekers komen meteen in een interactieve leerervaring terecht die 5-10 minuten duurt: Lisa, de veiligheidscoach van Play it Safe, helpt je je personage te configureren en te navigeren in het spel. Dan start de opleiding.