HLN-lezers bezorgden Marie-Louise vorig jaar tientallen kaartjes bij eeuwfeest, nu is overleden in huisje waar ze haar hele leven woonde LSI

28 april 2020

12u09

Bron: LSI 0 Kortrijk Marie-Louise Cornu uit Heule (Kortrijk) is afgelopen weekend overleden. Ze werd 101. Na een oproep in Het Laatste Nieuws kreeg ze vorig jaar nog tientallen kaartjes uit heel Vlaanderen om haar honderdste verjaardag te vieren.

Marie-Louise woonde haar hele leven in de Jakob Vandervaetstraat in Heule. Meer dan 30 jaar geleden al stierf haar echtgenoot Florant, kinderen hadden ze niet. Net voor haar honderdste verjaardag liep ze een elleboogbreuk op en moest ze in ziekenhuis AZ Groeninge opgenomen worden, maar daarna keerde ze naar haar huisje in Heule terug. Op 28 februari 2019 werd ze er door buren en verzorgers vergast op een verrassingsfeestje voor haar honderdste verjaardag.

Mantelzorg

Na een oproep in Het Laatste Nieuws vielen tientallen kaartjes in de brievenbus. “Het meest trieste aan zo oud zijn, is dat iedereen rondom mij verdwijnt”, klonk het toen. “Waarom blijf ik als enige achter?” Marie-Louise kon wel steeds rekenen op buren en mantelzorgers die regelmatig bij haar op bezoek kwamen. Ze was op haar verjaardag de enige Kortrijkse eeuwelinge die nog alleen thuis woonde. Daar stierf ze ook. “Ze overleed gewoon van ouderdom na een mooi en vooral lang leven”, aldus mantelzorger Paul Meurisse, die dagelijks twee tot drie keer bij haar langsging.