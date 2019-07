Hittenoodplannen voor bevolking opgestart:

“Let vooral op senioren en kinderen” Peter Lanssens

23 juli 2019

Er worden overal hittenoodplannen opgestart, zoals in Kortrijk. Wie problemen heeft of ziet door de hitte en die niet zelf kan oplossen, contacteert tijdens de kantooruren van 9 tot 17 uur het meldpunt 1777. Buiten de kantooruren en bij dringende gevallen bel je de politie op het nummer 1701 of het noodnummer 101. Ouderen die afkoeling zoeken, zijn welkom in wijk- en woonzorgcentra. De stad kan ook maaltijden aan huis laten leveren, vervoer regelen voor wie bijvoorbeeld naar een wijkcentrum wil of boodschappen laten doen. In Waregem is er een gelijkaardige aanpak. Daar contacteerde de stad bijvoorbeeld ook alle jeugdverenigingen die op kamp zijn, om hen hittetips te geven. En in woonzorgcentra zoals De Meers wordt bijvoorbeeld extra water voorzien, in opdracht van het Welzijnshuis. De stad Waregem verspreidt verder hittetips via sociale media, sites, digitale schermen en met flyers. Ook in Avelgem zijn er sensibiliserend acties voor de bevolking, zoals via Facebook. De nadruk ligt steeds op kinderen en senioren, die kwetsbaarder zijn. Info: www.warmedagen.be.

