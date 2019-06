Hittegolf? Tot middernacht zwemplezier in Weide Peter Lanssens

24 juni 2019

Veel mensen snakken naar afkoeling. Nu de temperaturen de hele week behoorlijk hoog oplopen. In het zwembad Weide op het Nelson Mandelaplein is er in dat kader op woensdag 26 juni laatavondzwemmen tot middernacht. Ook de spectaculaire en pas zaterdag geopende dubbele buikschuifbaan van 24,5 meter lang en 6 meter hoog blijft zo lang open, net zoals de ligweide en de openluchtbaden. “Er zijn verder gratis snacks, terwijl bezoekers kans maken op een gratis familiepas voor tien zwembeurten”, zegt marketing manager Lore Walravens van beheerder Lago. Ook het tropisch zwemparadijs met onder meer de langste wildwaterbaan van de Benelux, het sportbad en het Rest-eau-cafe blijven woensdag open tot middernacht. Tickets bestellen: www.lago.be/kortrijk.