Hitte vertraagt onderhoudswerken op E17 in Kortrijk: “Zeker een week langer werk” Peter Lanssens

13 augustus 2020

14u32 3 Kortrijk De signalisatie op de werf van de onderhoudswerken op de E17, tussen de op- en afritten in Aalbeke en Kortrijk-Oost, wordt aangepast. Want door de hitte wordt de oorspronkelijke timing niet gehaald. En zijn er bijsturingen nodig. De werken zullen nu tot 7 september duren. Dat is een week langer dan gepland.

“Omdat de temperatuur ’s nachts niet genoeg daalt, koelt het asfalt niet snel genoeg af”, laat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in een mededeling weten. “Hierdoor wordt de volgende fase uitgesteld, waarbij het verkeer op de al heraangelegde weg gebracht wordt. Het asfalt heeft namelijk meer tijd nodig om voldoende uit te harden, vooraleer er verkeer op toe te laten.”

De signalisatie wordt vanaf woensdag 19 augustus als volgt aangepast. Al het verkeer uit de richting van Frankrijk op de E17 met bestemming Gent neemt de doorsteek en komt voorbij Kortrijk-Oost weer op de normale rijstroken op de E17. Verkeer met bestemming Kortrijk wordt vanuit de richting van Frankrijk omgeleid via de E403, A19, R8 en verkeerswisselaar ‘t Ei. Voor verkeer richting Doornik en Brugge is er vanuit de richting van Frankrijk geen enkele wijziging. Verkeer uit de richting van de E403 en de A19, met bestemming Gent, wordt omgeleid via de A19, R8 en verkeerswisselaar ’t Ei naar de E17. Zijn dicht vanaf woensdag 19 augustus: de bypass van Doornik naar Gent via de afrit op de E403 naar de E17 richting Gent, het Shell tankstation in de rijrichting Gent en de oprit naar het ziekenhuis AZ Groeninge.

AWV meldt nog dat de werken een week langer duren. “Want de hoogtewerkers, de machines waarmee herstellingen aan de bruggen op die strook van de E17 worden gedaan, kunnen ook pas geplaatst worden als het asfalt genoeg is uitgehard. De nieuwe einddatum is voorlopig 7 september. Maar slechte weers- of andere omstandigheden kunnen die timing nog beïnvloeden”, aldus AWV.