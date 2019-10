Hinder door kop-staartbotsing op E17 VHS

23 oktober 2019

19u53 0 Kortrijk De E17 was woensdagvoormiddag eens te meer het decor van een ongeval, gelukkig zonder veel erg. Een auto en een vrachtwagen raakten er betrokken in een kop-staartbotsing.

Het ongeval gebeurde rond tien uur op het grondgebied Marke, in de richting van Antwerpen, ter hoogte van het bedrijf Duma-Rent. De beschadigde personenwagen kwam tot stilstand op de linkerrijstrook. Bij het ongeval raakte niemand noemenswaardig gewond maar er ontstond wel hinder. De linkerrijstrook was een tijdje afgesloten. Na zowat een half uurtje was de auto getakeld en verliep het verkeer opnieuw normaal.