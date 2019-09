Hilarische initiatieven kleuren verbod op peuken op de grond: ‘n(p)eukvrij Kortrijk’ aan café St-Georges en ‘vogelkooi’ aan café Gainsbar Peter Lanssens

10 september 2019

13u29 0 Kortrijk Hilarische acties van horecabazen kleuren het verbod op het gooien van sigarettenpeuken op de grond in Kortrijk en deelgemeenten. GAS-vaststellers zijn sinds begin september op pad, om overtreders te strikken en een boete tot 55 euro te geven. Aan volkscafé St-Georges in het winkel-wandelgebied hebben ze het op affiches niet over ‘peukvrij Kortrijk’, maar over ‘neukvrij Kortrijk’. Met als boodschap ‘je kwakje graag in het zakje, een NAT-boete van 69 euro bij niet nakomen’.

Sommige mensen vinden het wellicht een smakeloze grap. Maar daar is Johan Verniest, uitbater van café St-Georges, het niet mee eens: “Door onze alternatieve affiches naast de echte ‘peuk in de pocket’-affiche te hangen, vestig je er net nóg meer de aandacht op. Want laat dat duidelijk zijn: ik steun de actie tegen peuken op de grond volmondig. Zo investeerde ik zelf onder meer in enkele wandasbakken op mijn terras.”

Onnozele dilemma’s

Een ander verhaal op het terras van café Gainsbar op de Vlasmarkt. Daar staat een oude vogelkooi, die als ‘sigarettenpeukenbak’ dienst doet, met twee kokers in. Je krijgt er eerst een vraag voorgeschoteld, waarna je jouw peuk in de naar jouw mening passende koker gooit. “We gaan vaak met filosofische, ethische of onnozele dilemma’s uitpakken”, zegt Alexander Cheyns van Gainsbar. “Ook wij zetten zo de peukenactie extra in de kijker. Want peuken reizen verder dan je denkt en belanden tot in het ijs van de Noordpool.”