Hilarisch filmpje van AZ Groeninge gaat door coronavirus weer viraal: “Handen desinfecteren op ritme van Gangnam Style” Peter Lanssens

02 maart 2020

16u57 40

Je handen desinfecteren helpt, voor wie zich tegen het coronavirus wil beschermen. Het Kortrijkse ziekenhuis AZ Groeninge lanceerde enkele jaren geleden al een filmpje om te tonen hoe je je handen het best desinfecteert, ook tegen gewone griep trouwens. Het hilarische filmpje met uitleg in de ondertiteling, op het ritme van de destijds bijzonder populaire plaat Gangnam Style van de Zuid-Koreaanse artiest Psy, circuleert nu weer op sociale media. We mogen dan ook nog eens lachen, te midden van alle ernstige coronaberichten.