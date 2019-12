Hilarisch: Eva De Roo springt op ezel tijdens Warmste Week Peter Lanssens

24 december 2019

10u59 0 Kortrijk Hilarische taferelen op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk dinsdagochtend. 450 inwoners van ezelsgemeente Kuurne maakten er hun opwachting… 14 echte ezels inbegrepen. De deelnemers droegen ook mutsen met ezels op. Er werd voor De Warmste Ezelstocht om 8 uur aan roterij Sabbe in Kuurne gestart. Een uur later, na een tocht van 4 kilometer langs de Leie, stonden ze op het plein.

“Het was fantastisch. We zijn in het donker vertrokken, met fakkels”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne. “Om hier bij het aanbreken van de dag in Kortrijk aan te komen. Er waren in Kuurne 58 acties voor De Warmste Week. Een enorm succes, want dat is in Kuurne drie keer meer dan de vorige jaren voor De Warmste Week. Alle acties samen brachten 63.747 euro op”, aldus Francis Benoit. Die Fly Young Bird aanvroeg, het plaatje die Wannes Beernaert op De Warmste Week voor zijn overleden zoontje Foss bracht. Inwoners van Kuurne dragen sinds jaar en dag met trots de bijnaam ‘ezels’. Die bijnaam kent zijn oorsprong in de elfde eeuw, vertelt Eddy Lafaut van de Orde van de Ezel. “Kuurnse boeren die met hun groenten naar de vroegmarkt in Kortrijk trokken, die legden hun waar in karren, en lieten ezels die karren trekken.