Hilarisch: ERA-vastgoedborden doen dienst als glijbaan, pingpongtafel, wielerfan, slaappartner... Peter Lanssens

19 juli 2019

12u09 36 Kortrijk Enkele West-Vlaamse kantoren van vastgoedmakelaar ERA zijn aan een originele teambuilding bezig. Ze dagen elkaar in een hilarische challenge op Facebook uit om zo gek mogelijk te doen met ERA-borden, met #ERARealEstateChallenge als hashtag. Zijn onder meer al te zien: ERA-borden die dienst doen als pingpongtafel, als waaier, als glijbaan, als wielerfan en als slaappartner.

Werknemers krijgen 24 uur de tijd om hun filmpje te posten en twee andere collega’s te nomineren. Kantoren uit onder meer Kortrijk, Zwevegem, Beernem, Veurne en Tielt doen al mee. “Het gaat ons in de eerste plaats om de teamspirit tussen collega’s over de kantoren heen nog te versterken”, verduidelijkt marketingverantwoordelijke Louise Oosterlynck. “ERA is een netwerk dat uit verschillende zelfstandige kantoren bestaat. We zetten acties zoals deze op poten om het samenwerkingsverband niet uit het oog te verliezen. Het zorgt voor veel amusement en gezonde rivaliteit tussen de collega’s, want iedereen wil het leukste en origineelste filmpje maken. We gaan er helemaal voor. Zo heeft medewerker Vass (het filmpje met de glijbaan op de trap, red.) nu zelfs Johan Krijgsman genomineerd om mee te doen. De nieuwe CEO van Era Belgium krijgt 24 uur de tijd om op de uitdaging in te gaan”, knipoogt Louise.