Hij is zuinig en heeft geen probleem met nachtarbeid: maak kennis met Intellibot, de nieuwe poetshulp bij AZ Groeninge Alexander Haezebrouck

20 september 2019

16u40 0 Kortrijk In AZ Groeninge worden de gangen nu gepoetst door een robot. Het gaat om een schrobzuiger die volledig autonoom werkt en grote ruimtes kan schoonmaken. “Je moet dit zien als een extra collega voor het poetsteam, die het werk lichter maakt”, zegt Nicolas Schouppe van het bedrijf Diversey.

“De Intellibot is speciaal gemaakt voor bedrijven met grote vlakke oppervlaktes die gepoetst moeten worden”, zegt Nicolas Schouppe van het bedrijf Diversey. “Hij werkt volledig zelfstandig nadat je die eerst ingesteld hebt en manoeuvreert veilig door grote ruimtes dankzij 360 gradensensoren en touchplaten. Indien hij iets raakt, stopt hij ook onmiddellijk. Je kan de robot opladen aan het stopcontact. Volledig opgeladen kan het toestel vier uur onafgebroken poetsen.”

Zuinig

De robot is ook zuinig. Hij bespaart jaarlijks tot 85 procent op water en schoonmaakmiddelen en garandeert volgens Diversey een voor 99,9 procent virussen- en bacterievrije oppervlakte. De robot moet een aanvulling zijn op het bestaande poetsteam. “Terwijl de robot het grove poetswerk op zich neemt, kunnen de schoonmakers manueel de lichtere taakjes op zich nemen”, zegt Nicolas. “Hier in AZ Groeninge waren ze de eerste twee dagen een beetje onwennig met de robot, maar sindsdien hoor ik toch positieve geluiden. Ze gebruiken hem hier nu vooral ’s nachts omdat er dan weinig of geen volk door de gangen loopt. Zo kan de robot ongestoord zijn werk doen.” De poetsrobot blijft nog tot eind deze maand actief in het AZ Groeninge. “Het is nog lang niet zeker of we zo’n robot gaan aanschaffen”, zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn van het AZ Groeninge. “We willen ook vooral inzetten op onze eigen mensen.”

Niet in huis

Aangezien de poetsrobot enkel gemaakt is om grote oppervlakten te poetsen, kan hij helaas niet gebruikt worden in huis. In Vlaanderen wordt hij momenteel op zes plaatsen ingeschakeld. Zo is er ééntje op de luchthaven van Zaventem, in een sporthal in Schaarbeek, in een gebouw van de Vlaamse Overheid in Brussel, in het bedrijf Pfizer in Puurs en in het transportbedrijf H. Essers in Genk.