Hier flitst de politie deze week: AHK

26 augustus 2019

15u27 0

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) zendt ook deze week z’n flitswagen uit. De politie zal in Kortrijk onder meer in de Erasmuslaan flitsen. In Kuurne gaan ze dat doen in de Ruitersweg en de omgeving daarrond. In Lendelede tenslotte zal de politie deze week in de Oudstrijderslaan staan om te flitsen. Matig dus uw snelheid.