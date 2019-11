Hier flitst de politie deze week: AHK

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) voert ook deze week opnieuw snelheidscontroles uit. Deze week flitsen ze onder andere in de Vlaanderenkaai in Kortrijk, in de Noordlaan in Kuurne en in de Rijksweg in Lendelede. Dat laat de politie zelf weten via hun sociale mediakanalen. Op die manier zijn de burgers mee gewaarschuwd.