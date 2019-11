Hier flitst de politie deze week: AHK

04 november 2019

15u43 0

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) voert deze week opnieuw snelheidscontroles uit. Ze doen dat onder andere in de Jan Breydellaan in Kortrijk, in de Bavikhoofsestraat in Kuurne en de Winkelsestraat in Lendelede. Dat laat de politiezone Vlas zelf weten via hun sociale mediakanalen. Wie liever geen boete in de bus wil, let dus maar beter op.