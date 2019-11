Hier flitst de politie deze week AHK

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) houdt deze week weer enkele flitscontroles. Het is opletten geblazen in de Noordlaan en Hulstsestraat in Kuurne, in de Luignestraat in Aalbeke en in de Morinnestraat in Kortrijk. Dat laat de politiezone Vlas weten via hun sociale mediakanalen.