Hier flitst de politie deze week: AHK

06 januari 2020

17u05 1

De politie flitst deze week onder andere in de Meersstraat en de Sint-Denijseweg in Kortrijk. Daar is de toegelaten snelheid 30 kilometer per uur. Ook in de Brugsesteenweg in Kuurne en in de Oude Ieperseweg in Heule zal de politie deze week flitscontroles houden, dat liet de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) weten via hun sociale media.