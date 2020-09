Hier flitst de politie deze week Alexander Haezebrouck

07 september 2020

2

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) controleert ook deze week op snelheidsovertredingen. Ze stellen hun flitswagen deze week op in de Markebekestraat in Marke, in de Condédreef in Kortrijk, langs de Brugsesteenweg in Kuurne en in de Kortrijkstraat in Lendelede. Dat laat de politiezone via haar sociale media kanalen zelf weten. Pas dus uw snelheid aan.