Hier flitst de politie deze week Alexander Haezebrouck

14 september 2020

17u48 1

De politiezone Vlas voert ook deze week snelheidscontroles uit. Ze doen dat onder meer in de Gentsesteenweg in Kortrijk, de Brugsesteenweg in Kuurne, de Rijksweg in Lendelede en in de Sint-Katharinastraat in Heule. Dat laat de politiezone zelf weten via hun sociale mediakanalen. “Rustig rijden en genieten van het mooie nazomerweer is de boodschap”, geeft de politie nog mee.