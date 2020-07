Hier controleert de politie deze week



De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne Lendelede) voert ook deze week snelheidscontroles uit. Deze week doen ze dat in de Bad Godesberglaan in Kortrijk, in de Rekkemsestraat in Marke, in de Bavikhoofsestraat in Kuurne en in de Rijksweg in Lendelede. Dat laat de politie weten via hun sociale mediakanalen. “Verlofperiode of niet, ook in juli en augustus zijn er dagelijks snelheidscontroles”, klinkt het.