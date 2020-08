Hier controleert de politie deze week Alexander Haezebrouck

17 augustus 2020

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) voert deze week opnieuw snelheidscontroles uit. Ze doen dat onder andere in de Oude Ieperseweg in Heule, in de Bad Godesberglaan in Kortrijk, in de Kortrijksestraat in Lendelede en in de Bavikhoofsestraat in Kuurne. Dat liet de politie weten via hun socialemediakanalen. Pas dus extra op.