Hier controleert de politie deze week:



Alexander Haezebrouck

28 juli 2020

11u41 0

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) voert deze week opnieuw snelheidscontroles uit over de hele zone. Dat doen ze in de Pottelberg in Kortrijk. Maar ook in de Kortrijksestraat in Lendelede, de Sint-Katharinastraat in Heule en in de centrumstraten van Kuurne. Dat liet de politie zelf weten via hun sociale mediakanalen. De politie vraagt om sowieso altijd te letten op uw snelheid.