Hevig debat in Kortrijk over nieuwjaarsreceptie met hamburgers: “Geen varkensvlees? Dat klopt niet” Peter Lanssens

28 december 2019

14u35 23 Kortrijk De nieuwjaarsreceptie voor de Kortrijkzanen wordt bijzonder, want de stad trakteert met hamburgers en houdt hierbij rekening met alle geloofsgemeenschappen. Er wordt in de stad hevig over gedebatteerd, met positieve en negatieve commentaren. Zo hebben veel mensen er geen probleem mee dat er volgende week zaterdag ook halal en koosjer geserveerd wordt. Maar ze vragen zich dan wel af waarom er ook geen hamburgers van varkensvlees zijn. Slager Marc Mylle nuanceert de kwestie: “Mijn hamburgers zijn een mix van runds- en varkensvlees. Die discussie is dus overbodig.”

Slager Marc Mylle is het idee om een nieuwjaarsreceptie voor alle (geloofs)gemeenschappen wel genegen. “Het is zeker een moeilijke oefening. Maar ik vind dat we toch kunnen proberen om met elkaar rekening te houden en elkaar te respecteren”, vertelt hij. “Je kijkt wat mij betreft een gegeven paard niet in de bek. Het is goed dat de stad op gratis hamburgers van alle soorten trakteert op de nieuwjaarsreceptie. Want iedereen lust wel eens een burger. Het voornaamste is dat het goeie hamburgers zijn. De discussie dat er ook hamburgers met varkensvlees moeten zijn, is overbodig. Want ik lever voor de receptie hamburgers met telkens 60 procent runds- en 40 procent varkensvlees in. Dat is bij mij altijd zo, als het over hamburgers gaat die op een barbecue moeten. Want door met een mix van rund en varken te werken, krijg je stevigere hamburgers. Wat gewoon veel makkelijker werken is, als je aan het barbecueën bent. Het zullen smakelijke hamburgers zijn. Chapeau dat de stad het ook eens op die manier aanpakt”, aldus slager Marc Mylle.

3.000 gratis hamburgers

Er worden op zaterdag 4 januari vanaf 18 uur op de verlaagde Leieboorden aan de kant van de Handboogstraat 3.000 gratis hamburgers geserveerd. Slagerij Mylle levert de runds-/varkens- en kippenburgers. De halalburgers komen van de slagerij van Khalid in de Pluimstraat. De veggie- en veganistische en gluten- en lactosevrije burgers komen van Food Can Dance – Café Tartine in de Sint-Maartenskerkstraat. De koosjere hamburgers komen van Kosher4u uit Antwerpen. Er zijn naast klassieke sauzen ook speciale sauzen voor bij die hamburgers.