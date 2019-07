Heulsekasteelstraat binnenkort onderbroken Peter Lanssens

31 juli 2019

De firma Vereecke uit Harelbeke werkt van maandag 5 tot en met vrijdag 23 augustus in de Heulsekasteelstraat in Heule. Het betreft werken ter hoogte van de Gullegemsestraat en de Koffiestraat. De Heulsekasteelstraat is tijdens de werken in de werfzone onderbroken voor het verkeer. Er zijn wel lokale omleidingen. Het verkeer rijdt enerzijds om via de Peperstraat en Goethalslaan en anderzijds via de Mellestraat, ring rond Kortrijk (R8) en Gullegemsestraat.