Heulse kunstroute geannuleerd Peter Lanssens

06 augustus 2020

12u15 1 Kortrijk Nu de Tinekesfeesten in Heule geannuleerd zijn dit jaar, zal er in de marge ook geen jaarlijkse KNOFlook kunstroute zijn, op zaterdag 12 en zondag 13 september. De werkgroep nam die beslissing, omdat het niet mogelijk is om aan alle veiligheidsvoorschriften voor corona te voldoen. “We nemen geen enkel risico, in het kader van het algemeen belang”, zegt woordvoerster Nancy Geeroms.

“Het uitstel is niet alleen bijzonder jammer voor de 22 deelnemende kunstenaars aan deze geplande editie, maar ook voor de grotendeels nieuwe en zeer gemotiveerde werkgroep”, aldus Nancy Geeroms. De kunstenaars stellen tijdens de KNOFlook kunstroute altijd op interessante locaties tentoon, zoals in openbare gebouwen, particuliere woningen en tuinen. Zo werd vorig jaar de twintigste editie gevierd door een muur van café Kameleon op Heuleplaats onder handen te laten nemen door een graffiti-artiest van The Crystal Ship. Zo’n 1.500 bezoekers vinden elk jaar hun weg naar de Heulse kunstroute.

Zeven nieuwe leden versterken sinds oktober vorig jaar de werkgroep. Dat zijn Sven Bossu, Ronny Claeys, Els Dresselaers, Johan Lapere, Marleen Marquant, Matias Vandenbossche en Hilde Vernou. Ze versterken het team van ‘anciens’ Nancy Geeroms, Marijke Rummens en Patrick Verhulle. De werkgroep zet nu alles op een 21ste topeditie in 2021 in. De meeste kunstenaars hebben al enthousiast aangegeven ook volgend jaar opnieuw deel te nemen aan de KNOFlook kunstroute.