Heulepark is puinhoop tijdens werken: “Onderaannemer maakte fouten” Verder opmerkelijk: het ligt vól zwerfvuil in de groene long Peter Lanssens

10 september 2019

12u09 0 Kortrijk Heulepark, de heraanleg van het park is bezig, is momenteel een puinhoop. “Onderaannemer Van Bruwaene – Kindt maakte fouten zoals over boomwortels rijden, waar dat niet mag. Er is een pv opgemaakt”, stelt schepen van Natuur Bert Herrewyn (sp.a). “Ik kreeg het verslag nog niet onder ogen. We zullen doen wat er gedaan moet worden, om eventuele fouten recht te zetten”, zegt medezaakvoerder Steve Van Bruwaene van de specialist voor het snoeien en vellen van hoge bomen. Verder opvallend en dat is niét de fout van de aannemer: het ligt vol zwerfvuil in het park. Wat wellicht te maken heeft met de voorbije Tinekesfeesten in de feest(deel)gemeente van Kortrijk.

De op 19 augustus opgestarte tweede fase van de opwaardering van Heulepark omvat eerst het kappen van 74 zieke bomen. Dat het park er nu niet top bij ligt, is dus eigenlijk logisch. Maar dat het momenteel een zootje is, is onaanvaardbaar. Tal van politici luidden maandagavond de alarmklok in de gemeenteraad van Kortrijk, zoals Hannelore Vanhoenacker (CD&V), Matti Vandemaele (Groen) en Moniek Gheysens (Team Burgemeester). “De onderaannemer maakte fouten”, legt schepen Bert Herrewyn uit. “De schade omvat onder meer rijden waar dat niet mag, over het gazon en boomwortels. De wortels verdichten hierdoor, wat verstikkend werkt. Er is ook schade aan enkele stammen en afsluitingen. En we hebben weet van een boom die onterecht gekapt is. Mogelijk zijn er ook kleinere exemplaren onterecht gesneuveld, die niet meteen opvallen tussen de vele bomen. We checken zeker bij een volgende rondgang, ter voorbereiding van nog te gebeuren snoeiwerken.”

Ik ben ontgoocheld. De onderaannemer heeft de afspraken in het bestek niet naar behoren opgevolgd. De impact is enorm en dat op zo’n kwetsbare plaats. Schepen Bert Herrewyn

Cowboys

“Er is een pv opgemaakt. Die pv kan tot een schadevergoeding leiden, indien herstelmaatregelen uitblijven. Want ik ben ontgoocheld en verrast. De onderaannemer heeft de afspraken in het bestek niet naar behoren opgevolgd. De impact is enorm en dat op zo’n kwetsbare plaats”, aldus Herrewyn. “Neem dan geen zo’n cowboys van aannemers meer aan”, ventileerde Moniek Gheysens, die aan het park woont, haar ongenoegen in de gemeenteraad.

Te kappen bomen gemarkeerd

Bij Van Bruwaene – Kindt uit Lichtervelde wachten ze de ‘juiste formaliteiten’ af. “We vinden dat de werken uitgevoerd zijn zoals het hoort”, zegt medezaakvoerder Steve Van Bruwaene. “We wachten af wat er eventueel toch fout zou gegaan zijn. Minstens een boom te veel gekapt? Daar weet ik niets van. Het zou me verbazen, want alle te kappen bomen zijn gemarkeerd. Ik kreeg het verslag van de stad nog niet onder ogen. Maar goed, we doen sowieso doen wat we kunnen, om eventuele fouten op te lossen. We gaan het correct afhandelen, zoals we altijd doen”, aldus Steve Van Bruwaene. Wie meer info wil over de werken in het park: www.kortrijk.be/heulepark.