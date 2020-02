Heule en Marke krijgen fietszones, vanaf juli zijn daar 16 fietsstraten van kracht Peter Lanssens

24 februari 2020

15u59 14 Kortrijk Heule en Marke krijgen fietszones, samen goed voor 16 extra fietsstraten. De inrichting kost een kleine 150.000 euro. Fietsers hebben er altijd voorrang op gemotoriseerd verkeer en mogen in het midden van hun rijvak fietsen. Gemotoriseerd verkeer mag er geen fietsers inhalen en houdt zich altijd aan maximum 30 kilometer per uur. “De fietszones zijn er vanaf juli 2020 van kracht”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “We maken de dorpskernen zo fietsveiliger.”

Er is geen weg terug. Na de invoering eind juni 2019 van de fietszone in de binnenstad van Kortrijk, goed voor 74 fietsstraten, is het de beurt aan de deelgemeenten Heule en Marke. “De fietszones daar komen er na overleg met scholen, Unizo, (jeugd)verenigingen en inwoners, ik dank hen voor hun voorstellen en constructieve houding. Want het is op hun aanraden dat de fietszones zelfs nog iets groter worden dan eerst voorzien”, zegt Axel Weydts.

Schoolomgevingen

In Heule omvat het de Steenstraat (deels), Koffiestraat, Mellestraat (deels), Heulsekasteelstraat, Pastoriestraat, Heuleplaats, Peperstraat (deels), Zeger van Heulestraat (deels) en Stijn Streuvelslaan. “Je krijgt er zo een mooie aaneengesloten fietszone, met aandacht voor schoolomgevingen”, zegt schepen Weydts.

Weinig hinder door inrichtingswerken

De fietszone in Marke omvat Markeplaats, Markekerkstraat (deels), Marktstraat (deels), Kloosterstraat, Vagevuurstraat, Preshoekstraat (deels) en de Van Belleghemdreef (deels). De gefaseerde inrichtingswerken voor de fietszones in Heule en Marke zijn in mei en juni voorzien. De fietszones worden aangeduid met rode vlakken aan toegangen, officiële borden en fietsemblemen, net zoals in de binnenstad van Kortrijk. “De hinder door de inrichtingswerken zal beperkt zijn, want de arbeiders zijn sowieso niet tijdens de spitsuren aan de slag.”

58 euro boete

Wie zich niet aan de regels houdt in de fietszones, riskeert een boete van 58 euro. “De politie zal niet meteen repressief optreden, er is in juli en augustus eerst een overgangsperiode”, benadrukt Weydts. “Zodat iedereen kan wennen aan de nieuwe fietszones. De politie zal er pas vanaf de eerste helft van september, we moeten nog bespreken wanneer precies, optreden.”

Spits

Kortrijk was eind juni 2019 de eerste stad van het land om een grote fietszone in de binnenstad in te voeren. Mechelen en Aarschot volgden ondertussen het voorbeeld van Kortrijk. “De fietszone in de binnenstad werkt. Vooral tijdens de spits, als er een grote intensiteit aan fietsers is”, vindt Axel Weydts.

Nieuwe campagne

“Ik heb de indruk dat tijdens spitsuren zo’n 75 procent van het gemotoriseerd verkeer achter de fietsers blijft. Buiten de spitsuren is dat rond de 50 procent. Vooral chauffeurs met niet-Belgische nummerplaten snappen het niet altijd. Maar goed, ik blijf fietsers oproepen om in dubbelrichtingsstraten in het midden van hun rijvak te fietsen en in eenrichtingsstraten in het midden van de weg. Zo snappen chauffeurs sneller dat ze achter fietser(s) moeten blijven. We gaan in het voorjaar nog een campagne uitrollen, om de regels in een fietszone herop te frissen. We doen dat met affiches in het straatbeeld, op sociale media en in het stadsmagazine. Want zo moeten ook fietsers zich aan bepaalde regels houden. Zoals de voorrang van rechts respecteren en voorrang geven aan voetgangers, die oversteken op het zebrapad. Maar goed, het is sowieso nu al fietsveiliger in de binnenstad.”

Heule-Watermolen en Bissegem

Er is ook een fietszone gepland in Heule-Watermolen, maar daar staat nog geen timing op. De fietszone in Bissegem wordt nog bekeken in functie van de heraanleg van de Driekerkenstraat. Meer details volgen later.