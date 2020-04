Heule Conzee voor het eerst in 11 jaar geannuleerd Peter Lanssens

08 april 2020

17u45 30 Kortrijk De Kortrijkse congé inzetten, zal op vrijdag 17 juli niet mogelijk zijn in Heule, want de elfde editie van Heule Conzee - een gratis toegankelijk feest van Confrerie de Griffioen en cafés Den Hert, Dudu, Den Buro en De Kameleon – is geschrapt.

Dit jaar zou het Heuls DenkPlatform de coördinatie op zich nemen. “Gezien de omstandigheden is besloten de voorbereidingen voor Heule Conzee niet aan te vatten”, zegt Stan Callens van het Heuls DenkPlatform. “Het zou vreemd zijn een evenement te organiseren in tijden van corona. Het is ook onzeker of evenementen zullen mogen plaatsvinden deze zomer. Daarnaast willen we ook geen beroep doen op sponsors en een subsidie van de stad, want ook voor bedrijven en de stad zijn het moeilijke tijden. Het zal na de crisis nog afwachten zijn hoe alles opnieuw opgestart kan worden. Door geen sponsoring en subsidies aan te vragen, doen we onze duit in het zakje.”