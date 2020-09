Het Zesde Metaal en Brihang openen in Kortrijk eerste coronaproof evenementenplein van ons land Peter Lanssens

18 september 2020

17u51 21 Kortrijk Depart XXL, het eerste coronaproof evenementenplein van ons land, opent binnen goed een week op het Mandelaplein. Met Het Zesde Metaal op zaterdag 26 en Brihang op zondag 27 september is het West-Vlaanderen boven tijdens het openingsweekend, met dank aan concertorganisator Wilde Westen. Tickets kopen kan vanaf zaterdag 19 september om 12 uur. “Ik ben blij om dit pilootproject te kunnen ondersteunen”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). “Het concept is volledig coronaproof, zo blijkt uit een scan van het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM). Ik ben verheugd om mijn officieel akkoord te kunnen geven. Geniet ervan en hou het veilig.”

Het coronaproof evenementenplein Depart XXL kan straks tot 1.200 bezoekers aan. Wilde Westen strikt twee artiesten van topniveau: Het Zesde Metaal treedt op zaterdag 26 september om 20.30 uur op, op zondag 27 september om 17 uur volgt Brihang.

Onze fans, de festivals, we hebben ze waanzinnig hard gemist. Hoezeer we onze ziel ook steken in het maken van een plaat, het is pas op het podium dat die liedjes echt tot leven komen. Wannes Cappelle van Het Zesde Metaal

“We zijn blij om opnieuw voor een groot publiek te spelen”, zegt Wannes Cappelle van Het Zesde Metaal. “Onze fans, de festivals: we hebben ze waanzinnig hard gemist. Hoezeer we onze ziel ook steken in het maken van een plaat, het is pas op het podium dat die liedjes echt tot leven komen.” Elisah Vandaele, directeur communicatie van Wilde Westen pikt in. “We verheugen ons erop om als eerste concertorganisatie van het land een groot concert te mogen organiseren. Ons team is klaar voor een topweekend livemuziek.”

Infrastructuur

Panama Group bouwt Depart XXL. Er komen op het Mandelaplein dertig kleurrijke containers, rond een groot binnenplein. De containers sluiten het plein niet enkel af, maar zijn ook ingericht als bar, backstage, inkom, enzovoort. Depart XXL ontvangt tot 1.200 bezoekers in drie compartimenten van 400 personen. Elk compartiment heeft een eigen in- en uitgang, een aparte bar en een apart toilet, zodat de bezoekers per compartiment niet in contact komen met andere compartimenten. Omdat elke organisator andere wensen heeft om het plein op een sfeervolle manier in te richten, is er geen meubilair voorzien. Zo kan elke organisator zelf kiezen of hij het met tafels en stoelen, met barkrukken of in een andere setting wil doen. Wel zijn er kunstgrastapijten aanwezig, die de bubbels op de grond aanduiden. Er is in Depart XXL een podium voorzien van twaalf op zes meter, waarin een ‘getakelde front, mid en back truss’ hangt. Klank en licht is nog niet voorzien omdat dit voor elk evenement sterk kan verschillen. Hiervoor moet de organisator dus zelf nog aan de slag.

Ticketing

Omdat tickets verkopen aan de deur niet kan in tijden van corona, is het essentieel om deze op voorhand online aan te bieden. Kortrijk neemt hierin het voortouw, zodat organisatoren zich hier geen zorgen over hoeven te maken. Alle evenementen van Depart XXL komen op een website, waar bezoekers ook tickets kunnen kopen. De tickets bevatten alle nodige info zoals in welk compartiment je zal plaatsnemen. Door de online ticketverkoop is ook meteen de registratie in het kader van contact tracing gegarandeerd. Er komen ticketscanners in elke inkom unit, zodat de organisator steeds weet hoeveel volk er aanwezig is. De organisator betaalt 1 euro per verkocht ticket voor het gebruik van het ticketingsysteem, maar houdt verder wel alle ticketinkomsten.

Bargebruik en drank

Op Depart XXL kunnen bezoekers net zoals in de horeca niet zelf achter drank gaan. De stad voorziet een ‘barhandlingsysteem’. Elke bubbel scant een QR-code om de menukaart te bekijken, bestelt en rekent af. Vervolgens wordt de bestelling in de bar voorbereid en tot aan de bubbel gebracht. De organisator neemt enkel de transactiekost per digitale betaling voor zich en is vrij om te werken met een drankenleverancier naar keuze. Voor organisatoren die niet thuis zijn in deze wereld, kan ook het drankenaanbod van de nabijgelegen evenementenhal Depart gebruikt worden, tegen scherpe prijzen.

Hygiëne en ontsmetting

Ontsmettingszuilen, affiches, grondmarkeringen: alles zal aanwezig zijn om de aanwezigen op een coronaproof manier te laten genieten. De stad tekent ook een hygiëneplan uit, dat de organisator als leidraad kan gebruiken. Elk compartiment is voor minder mobiele mensen toegankelijk. Zo komen er oprijhellingen, een vlakke houten vloer, aangepast sanitair, enzovoort.

Kortrijk maakt organiseren voor 1.200 man weer mogelijk, uniek in Vlaanderen. Laat dat een inspiratie zijn voor andere steden. We nodigen alle burgemeesters volgend weekend uit. Ze zullen zien dat coronaproof organiseren voor een groot publiek wel degelijk mogelijk is. Aan iedereen met ‘goesting’ om iets te organiseren: twijfel niet en dien je aanvraag in. schepenen Axel Ronse en Kelly Detavernier

Schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA): “Kortrijk maakt organiseren voor 1.200 man weer mogelijk, uniek in Vlaanderen. Laat dat een inspiratie zijn voor andere steden. Ik kreeg van veel artiesten en programmatoren de nadrukkelijke vraag wanneer ze weer aan de slag kunnen. Die wens brengen we nu in vervulling. Het coronavirus zal ons niet klein krijgen. We helpen de cultuur- en evenementensector er doorheen. Ik nodig alle burgemeesters volgend weekend uit. Ze zullen zien dat coronaproof organiseren voor een groot publiek wel degelijk mogelijk is.” Alle informatie staat op www.kortrijk.be/departxxl.

Specialist

Via het evenementenloket kan je in een versnelde procedure je event aanvragen. Een adviseur staat je vakkundig bij om het evenement mee op poten te zetten. Schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA): “Ik ben ontzettend fier dat we er in zo’n korte tijd in geslaagd zijn om een projectoproep uit te schrijven voor een coronaproof evenementenplein. Volgend weekend openen we met twee knallers van formaat, dus allen op post. Aan iedereen met ‘goesting’ om iets te organiseren op ons plein: twijfel niet en dien je aanvraag in. Een specialist van ons evenemententeam helpt je het te realiseren”, aldus Kelly Detavernier. Depart XXL is gratis voor iedereen die er een event wil houden: https://www.kortrijk.be/depart-xxl-hoe-organiseer-ik-een-event.

Tickets kopen voor de optredens van Het Zesde Metaal en Brihang kan vanaf zaterdag 19 september om 12 uur via de website van Wilde Westen op www.wildewesten.be. Er zijn 1.200 tickets beschikbaar per evenement. Alle info over het optreden van Het Zesde Metaal vind je op https://www.wildewesten.be/nl/event/het-zesde-metaal-xxl en over het optreden van Brihang op https://www.wildewesten.be/nl/event/brihang-xxl. Tickets bestellen kan per concertbubbel van minimum één en maximum vijf personen.