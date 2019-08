Het vriendinnetje van Annie in de musical? Dat is Norah uit Kortrijk Joyce Mesdag

19 augustus 2019

18u47 0 Kortrijk Ze zou wel zien hoe ver ze raakte op de audities, maar voor ze het goed en wel wist had ze een hoofdrolletje beet in de musical Annie: Norah Vandenbogaerde (11) uit Kortrijk. Ze is daarmee de enige West-Vlaamse in de kindercast.

Productiehuis Music Hall brengt vanaf november de avonturen van het bekende weesmeisje Annie op de planken. De Vlaamse musicalversie van deze Broadwayklassieker wordt opgevoerd in Kursaal Oostende, Capitole Gent en Stadsschouwburg Antwerpen. Norah Vandenbogaerde (11) uit Kortrijk heeft daarbij een niet onbelangrijke rol kunnen scoren: ze speelt een van de weeskindjes naast Annie.

Norah zingt en danst al jaren de pannen van het dak. “De meter van Norah, Wendy Demeyer, runt balletschool Raymonda in Deerlijk, en Norah gaat daar al 7 jaar dansen”, zegt papa Fabrice. “Sinds drie jaar volgt Norah ook zangles, omdat ze dat ook zo graag doet. Van andere mensen krijgen we geregeld te horen dat ze best wel goed is. Maar mensen zeggen dat maar om je een plezier te doen, denk je dan, of ze kennen er zelf misschien niet genoeg van,… We wilden zelf wel eens testen of ze wel zo goed is als iedereen zegt, door haar in te schrijven voor een auditie.”

Er bleken net audities te zijn voor de musical Annie. “We hadden het nooit verwacht, maar ze belandde meteen in de uiteindelijke cast voor de musical. Zo fier als een gieter zijn we op haar, dat wel, maar tegelijk is het meteen wat rekenen en puzzelen. De repetities zijn in september en oktober, en daarna starten de opvoeringen. Dat betekent dat we haar één keer tot zelfs drie keer per week in Antwerpen moeten zien te krijgen. Niet evident natuurlijk, omdat allemaal geregeld te krijgen. Maar we doen het lukken, we gunnen haar deze geweldige ervaring.”

Norah zelf, die ziet het helemaal zitten. “Ik heb al eens meegedaan aan de schoolmusical, en dat was supertof. Maar dit is natuurlijk toch nog een beetje anders, een musical in de Stadsschouwburg van Antwerpen en het Capitole in Gent… Of ik dat wel ga kunnen? Ja, ik denk het wel. En de dingen die ik moeilijk vind, daar ga ik veel op oefenen, he. Ik heb al de eerste tekst toegestuurd gekregen.” “En die kent ze uiteraard al helemaal van buiten”, zegt papa Fabrice.

Norah start binnenkort in het zesde leerjaar van VBS Pius X in Kortrijk. “Mijn vriendinnen hebben al gezegd dat ze zullen komen kijken”, zegt Norah. “Dat vind ik heel sympathiek.” “Door haar vele dans-en zanglessen is Norah het al wat gewoon om schoolwerk goed te plannen, maar we vermoeden dat het nog een extra uitdaging zal worden om dit project er nog eens bovenop te nemen. Maar we hebben overlegd met de school, en daar staan ze ook achter haar musicalplannen.”

Mama Isolde en papa Fabrice zullen vanaf november alvast op de eerste rij zitten om Norahs prestatie te bekijken. “En wellicht zullen we meerdere voorstellingen bekijken, als we haar dan toch brengen”, zegt Fabrice. “Het zal toch wel met wat emotie zijn, dat we haar daar op de planken gaan zien staan.”

https://musichall.be/shows/annie/