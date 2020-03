Het regent leuke foto’s nadat Chiro Tsjoef kaart vol opdrachten op Facebook zet Peter Lanssens

15 maart 2020

16u58 72 Kortrijk Hoe kan je de tijd doden, op een zondag zonder activiteiten. Door het op te lossen met jeugdige creativiteit, zo blijkt. Chiro Tsjoef Heule-Watermolen zette zondag om 14 uur een Bingo kaart vol leuke opdrachten op Facebook. Zoals ‘maak een originele foto met je gezin’, ‘verkleed je zo origineel mogelijk’ en ‘maak een toren zo hoog als je kan’. Er kwamen in een mum van tijd meer dan 150 reacties op. Het was voor veel mensen duidelijk een welgekomen bezigheid, in deze moeilijke tijden.

“Tsjoefs Bingo was een groot succes, het enthousiasme was heel groot bij de kinderen én hun ouders”, vertelt groepsleidster Ayla Vandeginste. “Een origineel initiatief, nu we onze chiro zondagen moeten schrappen. We zaten tot vorige week op leefweek met de leiding, in speeldomein De Warande. Tot we het slechte nieuws kregen dat we uit de lokalen moesten en onze leefweek moesten stoppen. We vonden dit enorm jammer. Toen we het nieuws kregen dat ook de chirozondagen niet meer mogelijk waren, gingen we meteen aan de slag. We keken wat rond en plots kwamen we op het idee om met een bingo kaart op Facebook te werken. Ook Chiro Bosmolens deed mee”, aldus Ayla Vandeginste.

Alle resultaten bekijken kan op de Facebookpagina van Chiro Tsjoef: klik hier. Tot slot nog dit: volgende week zondag volgt er een nieuwe Bingo kaart.