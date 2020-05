Het ‘nieuwe normaal’ voelt vooral abnormaal op school: “Elkaar een knuffel geven zal niet voor binnenkort zijn” Peter Lanssens

15 mei 2020

12u01 21 Kortrijk De gezondheid primeert, maar het ‘nieuwe normaal’ voelt toch vooral abnormaal op school. We trokken vrijdagochtend naar de Sint-Amandsbasisschool Zuid in Kortrijk, waar kindjes aan de poort eerst hun handjes ontsmetten om daarna met kleinere groepjes samen te zitten en er een leerkracht aan te treffen met faceshield. De kleinsten dragen een bandana, met per groepje een eigen kleur. Zo leren ze ook op de speelplaats in hun eigen contactbubbel te blijven.

180 van de 330 leerlingen van de Sint-Amandsbasisschool Zuid in de Krysantenlaan trokken vrijdagochtend naar school. Het eerste, tweede en zesde leerjaar. “De aanwezigheid van die kinderen is verplicht, tenzij het om risicopatiënten gaat”, zegt directeur Jan Luts. De koortsthermometers lieten het even afweten, ‘s ochtends aan de schoolpoort door de koude. De kindjes konden – moesten - wel hun handen ontsmetten.

Onze dochter hield thuis een feestje vanmorgen, zo blij is ze. Al is het ook wel moeilijk omdat ze haar meester en vriendinnetjes niet mag knuffelen. ‘Als ik het toch wil doen, maak ik met mijn handen vuistjes om er aan te weerstaan’ Nele, mama van Aiko Delattre (7)

Knuffelkind

Dat de school ineens zo net moet zijn als een ziekenhuis geeft een vreemd gevoel, maar de gezondheid staat voorop. “Ze zijn in goeie handen, het is hier veilig voor de leerlingen”, zegt Nele Degryse, mama van Aiko Delattre (7) uit het eerste leerjaar. “Onze dochter hield thuis een feestje vanmorgen, zo blij is ze. Al is het ook wel moeilijk omdat ze haar meester en vriendinnetjes niet mag knuffelen. ‘Als ik het toch wil doen, zal ik met mijn handen vuistjes maken om er aan te weerstaan’, vertelde ze me vanmorgen. Aiko is een echt knuffelkind”, aldus de mama.



Ook Katrien Hanssens (49), de juf van het vierde leerjaar sliep door de stress slecht de nacht voor de ‘eerste schooldag’, heeft een dubbel gevoel. “Het voelt als een eerste schooldag aan”, vertelt ze. “Maar ik voel me ook wel droevig. Want ‘mijn’ kinderen van het vierde leerjaar mogen nog niet komen. Logisch, want de school helemaal heropstarten is in deze omstandigheden onhaalbaar. Ik ben eerder voorstander van een beurtrolsysteem, zodat elk leerjaar eens naar school kan komen, maar ook dat is eigenlijk niet haalbaar”, vertelt de Kortrijkzane.

Juf met faceshield

Over naar de klas. Het eerste leerjaar, normaal twee klassen met 24 en 23 leerlingen, zit nu in acht lokalen verspreid. Elk groepje heeft bandana’s met een eigen kleurtje. De kinderen leren dat ze bij hun kleurtje en dus bij hun eigen groepje moeten blijven, ook op de speelplaats. Want ze mogen hun eigen contactbubbel niet doorbreken. Ze aanhoren het met vragende ogen, want evident is het allemaal niet. Zeker als hun juf ook nog eens een faceshield draagt. Maar het moet. “We leren het hen stap voor stap aan”, zegt juf Evelyn Vandeputte.

Maand voorbereiding

De maatregelen zijn ingrijpend. Kinderen worden een per een ontvangen aan de poort, de bankjes staan verder van elkaar in de klassen, er zijn aparte vakken geschilderd op de speelplaats, kegels midden de gang herinneren de leerlingen eraan dat ze elk hun kant moeten houden, de school huurt een extra toiletcontainer, over de middag wordt er bij goed weer buiten gegeten en er is allerlei beschermingsmateriaal voor leerkrachten zoals mondkapjes, faceshields, handschoenen en hoestschermen. “Ik hoor dat sommige scholen feest vieren vandaag”, zegt directeur Jan Luts. “Daar doen wij niet aan mee, want niet alle leerlingen mogen komen. Deze nieuwe start voorbereiden heeft zeker een maand geduurd. Omdat we het zo goed mogelijk willen doen. Hard werk, mijn eigen kinderen zeggen me dat ze mijn bed misschien maar beter in de school zetten.”

“We hebben een fantastisch team, dat al vele weken het pre-teachen in goeie banen leidt. Alle leerkrachten werken keihard. Het moeilijkste is om de leerlingen te leren dat ze afstand moeten houden. Ze hebben elkaar lang niet gezien en willen naar elkaar toe. Ik hoop dat het terugkomt, elkaar een knuffel of schouderklopje geven. Maar het zal niet voor binnenkort zijn”, aldus Jan Luts. Er is opvang voor kleuters en het derde, vierde en vijfde leerjaar, voor wie ouders zelf geen opvang kunnen regelen. Ook de voor- en naschoolse opvang gaan door, met dezelfde coronamaatregelen. De school krijgt ook hulp, onder meer van studenten van Vivato in Kortrijk.



