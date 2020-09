Het loopt storm voor Het Zesde Metaal en Brihang op eerste coronaproof evenementenplein van ons land in Kortrijk: “Bijna uitverkocht” Peter Lanssens

23 september 2020

14u08 10 Kortrijk ‘’t Is nog al nie naar de wuppe’, zingt Wannes Cappelle. Want het loopt storm voor het openingsweekend van het eerste coronaproof evenementenplein van ons land in Kortrijk. Met nu al bijna uitverkochte optredens van Het Zesde Metaal op zaterdag 26 en Brihang op zondag 27 september. De aanvragen voor Depart XXL op het Nelson Mandelaplein, waar tot 1.200 bezoekers in hun bubbels welkom zijn, lopen ook voor het najaar heel vlot binnen met nu al 28 goedgekeurde evenementen. Zo hangt ook de komst van Niels Destadsbader in de lucht.

Voor de twijfelaars, beslis snel. Concertorganisator Wilde Westen heeft nog zestig tickets voor Het Zesde Metaal komende zaterdag en tachtig tickets voor Brihang nu zondag. Het wordt dus een vol huis tijdens het openingsweekend van Depart XXL, met twee keer 1.200 bezoekers. Minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA), die zaterdag komt kijken naar het door de Vlaamse overheid gesteunde pilootproject, zal het graag zien. Een verademing is het, want de mensen zijn coronamoe. Toch vormt de komst van Depart XXL geen aanzet om zwaar te feesten.

Blijven zitten is de boodschap, in je bubbel van maximum vijf personen. De bubbel van vijf blijft dus (nog even) op Depart XXL, alhoewel de Nationale Veiligheidsraad het niet meer verplicht. “Het is niet haalbaar om nog wijzigingen door te voeren op Depart XXL, komend weekend is te dichtbij”, zeggen schepenen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) en van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA). “Op volgende evenementen kunnen we wel inspelen op hoe de bubbels evolueren of wegvallen. We zien wel, we volgen het nauwgezet op. Het is nu eerst uitkijken naar volgend weekend. We gaan er zeker een goeie op drinken dan. Brouwerij Omer Vander Ghinste levert dranken voor de bars, komend weekend.”

We voelen een heerlijke vibe in ons bedrijf, nu we een punt zetten achter een negatieve periode. Iedereen ervaart terug die typische spanning, die bij de opbouw van evenementen komt kijken. Han Staelens van bouwheer Panama Group

De opbouw van Depart XXL vatte dinsdag aan. De houten vloer, 1.600 vierkante meter groot, ligt klaar. Ook zeecontainers, die het evenementenplein mee vorm geven, zijn er al. Panama Group is bouwheer. “We voelen een heerlijke vibe in ons bedrijf, nu we een punt zetten achter een negatieve periode”, zegt zaakvoerder Han Staelens. “Iedereen ervaart terug die typische spanning, die bij de opbouw van evenementen komt kijken. Of we de opening van komend weekend halen? Zeker, we blijven het gewoon hoor, om tegen deadlines te werken.”

Overkappen

Het evenementenplein overkappen is niet voor meteen. Er wordt nog bekeken hoe dat aan te pakken. Het weer lijkt komend weekend wisselvallig te worden, met een vrij krachtige wind ook. “We raden niét aan om een paraplu mee te brengen, want dat verstoort de zichtlijnen naar het podium”, zegt beheerder Hans Vandenberghe. “Breng een goeie regenjas mee. En zorg er verder voor dat je smartphone opgeladen is en de app Payconiq geïnstalleerd is. Het is de handigste manier om te betalen, voor wie via QR-code een drankje bestelt.”

We lichten al een tipje van de sluier voor het programma in oktober. Zo houden we op vrijdag 23 oktober De Dag van de Jeugdbeweging op Depart XXL. En op zaterdag 10 oktober is er een ‘special van formaat’ gepland. schepen Kelly Detavernier

Depart XXL zit in oktober al helemaal vol, ook november is bijna volzet. “Er zijn al 28 evenementen goedgekeurd, terwijl er ook heel wat aanvragen lopende zijn”, zegt Hans Vandenberghe. “Een overzicht van de events komt binnenkort op www.kortrijk.be/departxxl, waar ook info op komt over online reserveren van tickets”, aldus de beheerder van Depart XXL. “We lichten al een tipje van de sluier”, zegt schepen Kelly Detavernier. “Zo houden we op vrijdag 23 oktober De Dag van de Jeugdbeweging op Depart XXL. En op zaterdag 10 oktober is er een ‘special van formaat’ op het evenementenplein gepland, meer volgt binnenkort.”

42 containers

De inrichting van Depart XXL is eerder al bekendgemaakt, met 42 kleurrijke containers rond een binnenplein. De containers sluiten het plein niet enkel af, ze zijn ook ingericht als bars, sanitair, onthaal en stockageruimte. Elke organisator kiest zelf eigen meubilair, om Depart XXL sfeervol aan te kleden. Alle details over de inrichting en info over hoe je nog tickets kan bestellen voor de optredens van Het Zesde Metaal en/of Brihang, kan u hier herlezen.