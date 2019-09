Het is officieel: Kortrijk Drumt trekt naar Brazilië Peter Lanssens

03 september 2019

11u29 20 Kortrijk Het succes van Kortrijk Drumt kent geen grenzen meer na opgemerkte optredens midden juni op Malta en op de nationale feestdag op de Kunstberg in Brussel. Er is nu een officiële uitnodiging om op 16 augustus 2020 deel te nemen aan het drumspektakel Orquestra de Baterias in Florianópolis in Brazilië. Zo’n dertig drummers van Drumsessies Gino Kesteloot uit Heule gaan. “Om er Kortrijk Drumt nu pas echt op de wereldkaart te zetten”, zegt bezieler Gino Kesteloot.

Het wordt een hele onderneming, de reis naar Brazilië. Het gaat alles samen over een gezelschap van zo’n zeventig mensen, die de grote plas oversteken. “We hebben wel het geluk dat we geen drums moeten meenemen, ze hebben er daar genoeg”, zegt Gino Kesteloot. “Er zal trouwens ook een clip opgenomen worden. Het is voor ons een hele eer om er te mogen optreden. Want het zijn straffe kerels. De meest recente Orquestra de Baterias was goed voor 590 drummers, die in de gietende regen speelden. We blijven, omdat het over zo’n verre verplaatsing gaat, een dag of negen in Brazilië. Want we willen ook wat genieten van de omgeving en de cultuur daar”, aldus Gino Kesteloot. Het wordt een drukke zomer, volgend jaar. Zo wordt een Kortrijk Drumt By Night voorbereid, met een laser- en lichtshow ook. Dat zal wellicht op 4 juli zijn, mogelijk op en rond de Collegebrug in Kortrijk. Ook voorzien: een nieuw optreden op de nationale feestdag in Brussel en een show op de Sint-Bernardus feesten in Nieuwpoort, eind augustus. “Er komen er nog bij, meer info hierover later”, zegt Gino Kesteloot. “En we gaan in december van dit jaar ook iets voor de Warmste Week van Music for Life in Kortrijk doen. Ook later nog meer hierover”, aldus Gino Kesteloot. Hij bedankt Drums Only in Lokeren en hoofdsponsor accountants- en auditkantoor Vandelanotte voor de samenwerking.