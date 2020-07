Het hitje Mala Leche? Dat komt uit Kortrijk Joyce Mesdag

19 juli 2020

12u07 2 Kortrijk Mala Leche, oftewel: slechte melk. Je hebt het upbeat nummertje misschien ook al gehoord op radiozender Studio Brussel. De Axelle achter het liedje is afkomstig uit Kortrijk.

Axelle Vandeputte heet ze voluit, en ze maakte het hitje samen met haar vriend Willem Vanderstichele tijdens de lockdown. “Ik heb zelf niet echt een muzikale achtergrond”, legt Axelle uit. “Voor mij was zingen eerder een hobby, iets wat ik vooral deed onder de douche. Een paar keer heb ik wel gezongen op een trouwfeest van vrienden, maar elders had ik nog nooit voor publiek gezongen.”

Vriend Willem is wél bezig met muziek, en tijdens de lockdown zijn ze samen wat beginnen experimenteren. “We dachten eraan om een album te maken, maar we waren ook wel realistisch dat het niet de ideale tijd is om een platenlabel bereid te vinden om onze muziek uit te brengen. Maar we wilden niet wachten om Mala Leche te releasen, de lockdown was voor vele mensen, ook voor ons, een triestige periode en Mala Leche zou de mensen wel wat opbeuren, dachten we.”

Willem en Axelle dachten dat het vooral vrienden en familie zouden zijn die het liedje zouden oppikken. “Maar StudioBrussel pikte het op, en op een bepaald moment werd het zelfs twee keer per dag gedraaid. Toen ik het de eerste keer op de radio hoorde, was ik zelfs wat emotioneel. Zo zot!”

Het duo wil graag een vervolgje breien aan Mala Leche. “Wat het wordt, weten we nog niet, het kan echt nog alle kanten uit. Ik ben pas afgestudeerd aan de Ugent, Handelswetenschappen. Ik ben werkzoekende, en daarnaast gaan Willem en ik een bedrijf opstarten waarbij we andere artiesten helpen met het producen van hun muziek.”

Mala leche is niet alleen Spaans voor slechte melk, de uitdrukking wordt er ook gebruikt voor een k*tsituatie. Het volledige interview met presentatrice Michele Cuvelier vind je hier.