Hét grappigste moment van De Warmste Week: ook Karl Vannieuwkerke houdt het niet meer Peter Lanssens

21 december 2019

16u07 28

Het is tot nu toe hét grappigste moment van De Warmste Week in Kortrijk. Het gesprek en vooral het schatergelach met sportverslaggever Karl Vannieuwkerke en lachcoach Geert Van De Vijver uit Gent, in de actiehangar op het Nelson Mandelaplein. “Ik ben al twaalf jaar lachcoach en geef sessies op bedrijven en evenementen”, zegt Geert Van De Vijver. “Ik deed voor de vierde keer met De Warmste Lach een actie voor het goede doel. Ik probeer mensen aan te steken met mijn… aanstekelijke lach”, aldus Van De Vijver. Waarna de Gentenaar zijn bulderlach laat weerklinken en ook Karl Vannieuwkerke zich niet meer kan bedwingen. Geniet vooral mee, want lachen is heel goed voor lichaam en geest…