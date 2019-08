Het geheim achter het succes van Kamping Kitsch Klub? “Iedereen is hier gelijk en kan zich weer

even kind voelen” Joyce Mesdag

23 augustus 2019

17u06 0 Kortrijk Zaterdag wordt opnieuw een dag vol foute outfits en schreeuwerige modecombinaties: Kamping Kitsch Club staat voor de deur. Wat begon als een grap, lokt nu elk jaar vlotjes 20.000 feestvierders naar Kortrijk. Hoewel het festival steeds meer nationale uitstraling krijgt, blijft het bovenal toch een West-Vlaamse aangelegenheid. “En daar streven we ook naar in de programmatie”, zegt organisator John Noseda.

Het belooft zaterdag opnieuw een kleurrijke boel te worden op de Lange Munte in Kortrijk, met veel fluorescerende trainingspakken, marcelletjes, pornosnorren, tijgervelletjes en minirokken. Duizenden mensen hijsen zich in de meest foute outfits om samen de beentjes los te gooien op de muziek van diverse ‘volkse’ artiesten. De organisatoren hadden het destijds nooit durven te dromen, maar het festival lokt intussen elk jaar vlotjes 20.000 feestvierders. Dat maakt het het grootste verkleedfeest van het land.

“Het festival is eigenlijk een uit de hand gelopen grap”, zegt John Noseda. “Het eerste jaar hadden we met een paar vrienden een verkleedfeestje georganiseerd, en daar is zo’n 50 man op afgekomen. Jaar na jaar bracht iedereen steeds meer vrienden mee. Voor de editie van 2016 moesten we naar Kortrijk uitwijken omdat we op ons terrein in Knokke maar 3.000 feestvierders konden ontvangen. Daarna is het festival elk jaar exponentieel blijven groeien.”

Unieke sfeer

Nochtans hebben de organisatoren al die jaren amper reclame gemaakt. “Zelfs op sociale media voeren we amper campagne. Het is dus vooral aan mond-aan-mond reclame dat we onze bezoekers te danken hebben.” Maar wat is dan het succes van Kamping Kitsch Club? “Volgens ons zijn er twee belangrijke verklaringen”, zegt Noseda. “Nostalgie is een eerste belangrijke factor. We bouwen elk jaar een klein feestdorp op, tot een soort pretpark voor volwassenen. Bezoekers kunnen zich hier weer kind voelen voor een dag. Dat spreekt aan. Daarnaast is ook het feit dat iederéén hier verkleed naartoe komt, een tweede belangrijke factor. Dokters en fabriekswerkers zijn hier gelijk, en dat draagt bij tot een unieke sfeer.”

Als we blijven groeien, dan kan het goed zijn dat we uitwijken naar een andere provincie. Al zouden we dat jammer vinden. Zolang het kan, blijven we in West-Vlaanderen John Noseda

Nieuwe locatie

Het festival is uitverkocht. “We hebben het aantal bezoekers vastgelegd op 20.000 dit jaar”, zegt Noseda. “Er wordt nog steeds veel om tickets gevraagd. We hadden wellicht vlotjes aan 30.000 bezoekers kunnen komen, maar we pakken het bewust iets voorzichtiger aan. We zitten hier op een nieuwe locatie. We tasten dit jaar nog wat af hoe het loopt met de parking, de buurt en de indeling op het terrein. Als alles goed meevalt, kunnen we volgend jaar opnieuw voor méér bezoekers gaan.”

Roots

Hoewel het festival steeds meer bekendheid krijgt, blijft het bovenal toch een West-Vlaamse aangelegenheid. “Onze samenwerking met Studio Brussel betekende echt wel een boost voor onze bekendheid. Maar we blijven trouw aan onze roots”, zegt Noseda. “Dat proberen we in onze communicatie en programmatie ook door te trekken. We kiezen bewust voor West-Vlaamse namen op onze affiche. Maar we zijn tegelijk ook wel realistisch. Als we blijven groeien, en we ontgroeien ook deze nieuwe locatie, dan kan het heel goed zijn dat we uitwijken naar een andere provincie. Al zouden we dat wel jammer vinden. Zolang het kan, blijven we in West-Vlaanderen.”

Op de affiche staan onder meer zangeres Martine en dj-duo Marcel en Vicky. “Die zijn er echt al jaren bij. Dat wij kunnen bijdragen aan hun bekendheid, daar kunnen we alleen maar blij mee zijn.”

Deze 4 gasten mag je niet missen:

1. Hot Marijke is een van de vaste waarden geworden op het festival. Ze kruist Kamping Kitsch Club elke zomer met veel enthousiasme aan op haar kalender. “Het is de vijfde of zesde keer dat ik uitgenodigd word”, vertelt ze. “Ik heb het al gezegd tegen de organisatie, de dag dat ze mij niet meer uitnodigen als artiest, koop ik gewoon een ticket als bezoeker. Het concept van die verkleedpartij op zich vind ik heel plezant, en er heerst hier elk jaar een gewéldige sfeer.” Wie meteen wilde plannen heeft, moeten we teleurstellen: je kan enkel met Hot Marijke op de foto die dag. “Ik probeer altijd wel tijd te maken voor een klein praatje. De organisatie had vorig jaar een hele slaapkamer ingericht, en mensen konden samen met mij in bed poseren. Wat het dit jaar wordt, weet ik nog niet, ik ben even benieuwd als jullie. Maar ik kijk er al echt naar uit.”

2. Rapper en You Tubehype G Goran uit Wervik maakt zijn debuut op Kamping Kitsch Club. Hij breng zeker en vast zijn hit Pret & Roapn. “En voor de rest zoeken we nog wat andere nummertjes uit om aan een half uurtje te raken”, zegt Goran. Hij staat al te trappelen om aan te treden zaterdag. “Want het is eigenlijk mijn eerste grote festival waar ik op de planken sta. Ik heb er al heel veel van gehoord, maar ik was er zelf nog nooit geweest. Welke outfit ik zelf aantrek? Ik moet nog eens goed nadenken”, lacht Goran. “Sowieso gaan we na het optreden nog even rondlopen, mijn cameraman en ik, omdat we nog enkele filmpjes gaan opnemen voor op mijn facebookpagina. Er gaan ook een aantal vrienden mee, dus we gaan er nog een leuk feestje van maken achteraf.”

3. Ook voor zangeres Martine uit Harelbeke is Kamping Kitsch Club een vaste afspraak geworden in haar agenda. “Het zal de vijfde keer zijn dat ik er op het podium sta. De eerste keer was het echt bang afwachten”, zegt Martine. “Ik had nog nooit van het festival gehoord, en ik heb toch ook heel even gedacht ‘waar ben ik hier terechtgekomen?’. Maar het is écht heel leuk om te doen. De sfeer is echt super, de mensen doen er enthousiast mee, je wordt er goed begeleid en de organisatie is top.” Haar nummer Caballero werd opgenomen in de Kamping Kitsch-cd die Studio Brussel vorig jaar maakte. “Mijn nummer was toen tien jaar oud”, vertelt ze. “Dus het was echt heel leuk dat het op die manier nog even opnieuw onder de aandacht werd gebracht.”

4. Voor dj-duo Marcel en Vicky uit Oostende en Torhout is deze editie al de zevende dat ze er plaatjes komen draaien. En ze zijn er élke keer even graag bij. “Kamping Kitsch is voor ons een topevenement omwille van de eenvoud die het uitstraalt. De mensen maken er zóveel plezier, en het is een aanrader om je even op een stoel te zetten en gewoon te kijken naar de meest knotsgekke outfits die de mensen hebben aangetrokken.” Kamping Kitsch leverde het duo ook heel wat bekendheid op. “Laatst stonden we aan lichten aan te schuiven, en jongeren in de andere auto namen foto’s en riepen ons na. Ze hadden ons ook aan het werk gezien op Kamping Kitsch. Maar we durven te zeggen dat het in beide richtingen werkt, wij hebben veel te danken aan Kamping Kitsch, maar zij hebben er ons toch ook altijd graag bij hoor.”