Het Fietsding viert opening fietszone in Marke Peter Lanssens

13 augustus 2020

09u03 0 Kortrijk In de dorpskern van Marke opent op zondag 16 augustus een fietszone, met in grote lijnen vijf fietsstraten die uitgeven op Markeplaats. Om dat te vieren, is er zondag Het Fietsding.

De dorpskern is van 14 tot 17 uur parkeer- en verkeersvrij. De Wielerclub Marke legt in de Van Belleghemdreef een behendigheidsparcours voor fietsers aan. Er zullen ook enkele go-carts beschikbaar zijn, via een verhuurpunt op Markeplaats. “Alles gebeurt volgens de coronamaatregelen. Zo moet je vooraf inschrijven en een tijdslot kiezen”, zegt Nicolas Vanlerberghe. Meer info staat op www.kortrijk.be/zomer-in-marke.