Het eerste interview met de nieuwe burgemeester van Kortrijk: “Ik wil zorg dragen voor de stad en al zijn inwoners”

Kortrijk

Het was voor veel Kortrijkzanen een verrassing, toen Ruth Vandenberghe (47) vorige donderdag voorgesteld werd als waarnemend burgemeester . Hoe beleefde de mama van twee zonen haar eerste week als burgermoeder van Kortrijk en deelgemeenten? Is ze er klaar voor? Kan ze de stress wel aan? Moest ze meteen al moeilijke knopen doorhakken? We vroegen het aan Ruth zelf, tijdens een diepgaand gesprek. “Ik wil zorg dragen voor voor de stad en al zijn inwoners.”