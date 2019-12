Het eerste emomoment van De Warmste Week: Thibaut (16) brengt nummer voor in september verongelukte broer Maxime (14) Peter Lanssens

18 december 2019

10u42 204 Kortrijk Thibaut Van Haute (16) uit Evergem en Michiel Denolf (16) uit Sleidinge zorgden woensdagochtend voor een eerste kippenvelmoment op De Warmste Week in Kortrijk. Ze brachten er het zelfgeschreven nummer Still My Hero, om de broer van Thibaut te eren. Maxime overleed drie maanden geleden, nadat hij in het Oost-Vlaamse Kluizen door een auto gegrepen werd. “Ik breng het nummer om er kracht uit te halen. We mogen nooit vergeten wie mijn broer was”, vertelt Thibaut.

Het rapnummer ging door merg en been, op het Mandelaplein. “Het maken ging vlot. Ik stapte als het ware uit de douche en begon te schrijven”, vertelt Thibaut. “Daarna nam ik met Michiel alias rapper Mitchel het nummer op, samen met producer Jeroen Depauw. Onze boodschap is dat je ondanks een verlies altijd moet blijven doorgaan. Want mijn broer is niet weg. Er zijn foto’s en video’s van Maxime, er is muziek van hem. Hij zal altijd blijven bestaan. We gaan er alles aan doen om er zeker van te zijn dat de mensen hem nooit vergeten. Ga door met Maxime in jullie gedachten en treur niet te veel. Laat ons iets van ons leven maken, want Maxime blijft bij ons. Het nummer is emotioneel, maar ik haal er ook kracht uit. Mijn broer was een speelse jongen, bijna zonder zorgen. Altijd klaar om mensen te helpen. Hij gaf graag zijn vaak terechte mening. Iedereen keek naar hem op. Hij hield zich altijd sterk, ook in moeilijke situaties.”

Ik had stress, op het podium van de openlucht radiostudio, hier op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Het was de eerste keer dat we zo grootschalig optraden. Ik wilde het niet verknallen en het perfect doen voor mijn broer. Ik ben blij dat het ons gelukt is. Thibaut

Heftig verhaal

Maxime Van Haute was op 17 september op het drukke en niet goed verlichte punt van de Toekomststraat en Noordlaan in Kluizen aan het oversteken, ter hoogte van de bushalte. Hij werd er gegrepen door een auto. “Maxime was op slag dood”, vertelt Thibaut. StuBru-presentatoren Eva De Roo, Fien Germijns en Joris Brys toonden respect voor het nummer dat Thibaut en Michiel brachten en vonden het een heel heftig verhaal. “Maar muziek is ook gewoon geweldig”, zegt Thibaut. “Ik heb er mijn hart en ziel in gestopt. Omdat het echt helpt om alles te verwerken ook. Ik had stress, op het podium van de openlucht radiostudio, hier in Kortrijk. Het was dan ook de eerste keer dat we zo grootschalig optraden. Ik wilde het niet verknallen en het perfect doen voor mijn broer. Ik was bang om te falen, het zat in mijn hoofd. Maar ik ben blij dat het ons uiteindelijk toch gelukt is. Het zal ons altijd bijblijven.”

Ouders van Verongelukte Kinderen

Het blijft niet bij het nummer alleen. Thibaut en Michiel verkopen ook stickers en fluo hesjes, om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid. “Wat ons betreft, mag de gewestweg waar Maxime gegrepen werd wat veiliger ingericht worden”, vertelt Thibaut. “Ook de KLJ in Kluizen spande zich trouwens al in. Door pannenkoeken en wafels te verkopen, in naam van Maxime. Ook op het werk van mijn mama gaan ze wafels bakken. En er was verder een mountainbiketocht van een leraar. Alle opbrengsten gaan naar Ouders van Verongelukte Kinderen.”

Bekijk hier hun volledige optreden