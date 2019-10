Het eerste Belgisch kampioenschap thee zetten? Dat ging vandaag door in Kortrijk Joyce Mesdag

06 oktober 2019

18u19 0 Kortrijk In Kortrijk vond vandaag de allereerste editie plaats van de Tea Masters Cup Belgium, zeg maar het Belgisch kampioenschap ‘thee zetten’.

Dat de wedstrijd werd georganiseerd in Kortrijk, in Viva Sara, daar had zaakvoerder Peter Deprez, zelf theesommelier en lid van de organiserende vereniging Sommelier T, voor gezorgd.

Misschien klinkt het verrassend, een BK thee zetten, maar thee zetten is echt iets waar je heel goed kan in uitblinken. “Er zijn enorm veel factoren die meespelen als je thee zet”, zegt Jozefien Muylle van de organisatie. “Welke soort thee je kiest, hoelang je thee laat trekken, welk water je gebruikt, welke materialen je gebruikt, hoeveel thee je gebruikt in verhouding tot het water, enz. Er zijn echt wel 1000 manieren om thee te zetten.”

De eerste editie van het kampioenschap lokte 5 deelnemers: Elke Bertens en Iris Weichler uit de Kempen, Els Peters uit Zonhoven, Eva Michem uit Lievegem en Rita Farivar uit Brussel. Enkel vrouwen dus, en geen enkele West-Vlaming in de running. “Maar er komt vanaf nu elk jaar een BK, dus we rekenen erop dat er zich de komende jaren meer deelnemers zullen inschrijven, ook vanuit Wallonië”, zegt Jozefien Muylle.

In de eerste proef moesten de deelnemers twee verschillende soorten thee zetten, één soort thee dat ze zelf thuis hadden mogen kiezen en voorbereiden, een andere thee die ze door de organisatie aangereikt kregen en waar ze een korte voorbereidingstijd voor kregen.”

Het was uiteindelijk Iris Weichler die met de overwinning ging lopen in de categorie Tea Preparation en Elke Bertens voor Tea Paring.