Het aftellen naar de Warmste Week is begonnen! Alexander Haezebrouck

18 september 2019

16u19 0 Kortrijk Op het Nelson Mandelaplein werd vandaag het infopunt met de aftelklok naar de Warmste Week gebouwd. Daarmee is het aftellen naar de Warmste Week in Kortrijk officieel begonnen. Nieuw dit jaar is dat je naast geld inzamelen, ook vrijwilligerswerk kan doen voor je favoriete goede doel.

De Warmste Week van Studio Brussel gaat dit jaar door van woensdag 18 tot en met 24 december op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. De stad loopt duidelijk warm voor de actie van Studio Brussel, een maand geleden werd de kaap van 100 acties al gerond. Burgemeester Van Quickenborne (Team Burgemeester) mikt hoger op 1.000 acties van Kortrijkzanen voor een goed doel. Woensdag werd ook door Studio Brussel het startschot gegeven voor alle Vlamingen om zich opnieuw in te zetten voor de goede doelen die hen persoonlijk raken. Door de Koning Boudewijnstichting werden dit jaar maar liefst 2033 goede doelen goedgekeurd voor hun deelname aan de Warmste Week 2019. Nieuw dit jaar is dat je naast een actie opzetten, je ook vrijwilligerswerk kan gaan doen voor je favoriete goede doel. Een actie registeren kan vanaf woensdag, je inschrijven voor vrijwilligerswerk kan vanaf november op dewarmsteweek.be. Het vrijwilligen zelf zal doorgaan vanaf vijf december, de internationale dag van de vrijwilliger. Daarnaast gaat vanaf 18 tot en met 23 december ook de vijfde editie van de Warmathon door.